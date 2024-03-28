Health Digest: арбузы полезны для мужской потенции

Установлен невероятно полезный продукт для мужской потенции
Фото: freepik.com
Он сильно улучшает кровоток во всем организме

Употребление арбуза благоприятно влияет на мужскую потенцию, утверждает издание Health Digest. Это связано с высоким содержанием цинка – минерала, который является важной составляющей для выработки полового гормона тестостерона.

Арбуз может увеличить сексуальное влечение у мужчин, а также благоприятно сказаться на фертильности. В нем, помимо цинка, есть полезная аминокислота цитруллин, которая способна облегчить симптомы эректильной дисфункции. По сути, вещество усиливает кровоток, в том числе в области детородных органов.

Лучшие результаты по улучшению потенции показали арбузы с желтой или оранжевой мякотью, поскольку они содержат более высокие концентрации цитруллина. Употребление одной подобной порции равно трем дозам привычного всем красного арбуза. 

Как отмечают специалисты, не стоит надеяться, что это растение способно полностью избавить от эректильных проблем. Иногда они связаны не с силой кровотока, а нервными и психологическими причинами, поэтому в таких случаях требуется консультация у специалиста.

Ранее стало известно, какие продукты плохо сказываются на потенции.

Источник: Health Digest ✓ Надежный источник
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