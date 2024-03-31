Врач Терентьева перечислила полезные для красоты кожи продукты

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Каждый знает, что питание играет чуть ли не решающую роль в том, как будет функционировать организм. При этом проблемы со здоровьем часто отражаются и на внешнем виде, например, на качестве кожи. Известный российские врач
Екатерина Терентьева.
рассказала, какие продукты необходимо употреблять для того, чтобы всегда радовать окружающих ослепительным внешним видом.
Разумеется, в первую очередь важно следить за балансом в вашей тарелке. Необходимо употреблять белки, жиры и углеводы, также в организм должны поступать полезные микроэлементы и витамины.
Специалист напомнила о важности регулярного употребления овощей, фруктов, орехов и семян. В целом эти продукты хорошо известны и всегда включены в рацион людей, которые следят за своим здоровьем.
В то же время, морепродукты и рыбу жирных сортов россияне употребляют реже. На эти продукты нужно обратить особое внимание, они помогают повысить эластичность и упругость кожи, а также в целом благотворно влияют на здоровье.
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