Врач Терентьева перечислила полезные для красоты кожи продукты

Правильный рацион обеспечит сияющий вид

Каждый знает, что питание играет чуть ли не решающую роль в том, как будет функционировать организм. При этом проблемы со здоровьем часто отражаются и на внешнем виде, например, на качестве кожи. Известный российские врач Екатерина Терентьева. рассказала, какие продукты необходимо употреблять для того, чтобы всегда радовать окружающих ослепительным внешним видом.



Разумеется, в первую очередь важно следить за балансом в вашей тарелке. Необходимо употреблять белки, жиры и углеводы, также в организм должны поступать полезные микроэлементы и витамины.

Специалист напомнила о важности регулярного употребления овощей, фруктов, орехов и семян. В целом эти продукты хорошо известны и всегда включены в рацион людей, которые следят за своим здоровьем.

В то же время, морепродукты и рыбу жирных сортов россияне употребляют реже. На эти продукты нужно обратить особое внимание, они помогают повысить эластичность и упругость кожи, а также в целом благотворно влияют на здоровье.