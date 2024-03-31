Врач Терентьева перечислила полезные для красоты кожи продукты

Врач перечислила полезные для красоты кожи продукты
Фото: www.unsplash.com
Правильный рацион обеспечит сияющий вид

Каждый знает, что питание играет чуть ли не решающую роль в том, как будет функционировать организм. При этом проблемы со здоровьем часто отражаются и на внешнем виде, например, на качестве кожи. Известный российские врач Екатерина Терентьева. рассказала, какие продукты необходимо употреблять для того, чтобы всегда радовать окружающих ослепительным внешним видом.

Разумеется, в первую очередь важно следить за балансом в вашей тарелке. Необходимо употреблять белки, жиры и углеводы, также в организм должны поступать полезные микроэлементы и витамины.

Специалист напомнила о важности регулярного употребления овощей, фруктов, орехов и семян. В целом эти продукты хорошо известны и всегда включены в рацион людей, которые следят за своим здоровьем.

В то же время, морепродукты и рыбу жирных сортов россияне употребляют реже. На эти продукты нужно обратить особое внимание, они помогают повысить эластичность и упругость кожи, а также в целом благотворно влияют на здоровье.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник

В Чехии забились в панике из-за "подарка" Путину на Украине

Ситуация выходит из-под контроля Запада

Передачу Владимира Соловьева снимают с эфира

Такое решение приняли из-за оскорбительного содержания шоу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей