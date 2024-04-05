Доктор Мясников назвал два доступных продукта для снижения "плохого" холестерина

Правильное питание – залог здоровья

Всем хорошо известно, как важно выбирать для ежедневного меню полезные продукты, которые не только утолят чувства голода, но и защитят организм от развития болезней. Популярный российский телеведущий и известный доктор Александр Мясников рассказал о двух доступных каждому продуктах, которые способны эффективно снизить "плохой" холестерин.



Как известно, проблемы с холестерином могут привести к различным заболеваниям сердца, а также сосудистой системы. Чаще всего уровень холестерина повышается из-за неправильного питания. Такими проблемами страдают люди, которые любят есть жирное, жареное, соленое, полуфабрикаты и фастфуд.

Доктор Мясников рассказал, как можно снизить негативное влияние вредных продуктов. Оказалось, что лучше всего с "плохим" холестерином борется чеснок и виноград. Регулярное употребление этих двух продуктов может заметно улучшить состояние организма, так что их стоит добавить в домашнее меню.