Талисман от авитаминоза: какие продукты обязательно нужно есть весной

От наполнения тарелки зависит, в каком состоянии будет организм

Зимний период подошел к концу, и организм нуждается в дополнительной подпитке. Зимой многие чувствуют нехватку энергии и впадают в своего рода спячку. Весна – время для активной жизни, которой нужна энергия. Известный врач Кристина Чепыгова перечислила продукты, которые можно назвать настоящим талисманом от авитаминоза.



Эксперт советует сделать акцент на фрукты и овощи. Употребление этих продуктов должно быть регулярным. В овощах и фруктах содержатся нужные организму микроэлементы, витамины, а также клетчатка, которая обеспечивает здоровую работу желудочно-кишечного тракта. Это очень важно для здоровья, так как "очистительная система" должна работать бесперебойно.

Специалист посоветовала ежедневно употреблять порядка 500 г овощей и фруктов. Можно разделить их на пять приемов пищи. Перекус из овощей и фруктов – идеальное решение. Также специалист напомнила о необходимости потребления злаковых культур, рыбы, морепродуктов, творога и других богатых белком продуктов.