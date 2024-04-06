Гастроэнтеролог Садыков рассказал, какие продукты разрушают суставы

Некоторая пища может пойти во вред

Люди, которые сталкивались с болью в суставах, отлично знают, как сильно такой недуг снижает качество жизни. Неприятные ощущения при движении сковывают человека, лишают его радости активной жизни, делают человека раздражительным и измотанным. Оказалось, что некоторые продукты способны провоцировать болезни суставов.



Об этом рассказал известный российский врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков. Выяснилось, что старению суставов и их разрушению во многих случаях способствуют молочные продукты. Такая реакция организма может быть вызвана скрытой аллергией на молочку, пояснил специалист.

Также настоящими разрушителями сосудов являются жареный бекон, жирные сыры, полуфабрикаты, фастфуд, копчености, сосиски и так далее. А вот чтобы суставы всегда были крепкими и здоровыми, нужно почаще есть брокколи, жирные сорта рыб, шпинат и грецкие орехи.