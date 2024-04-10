Ученые рассказали, какие продукты приводят к износу сосудов головного мозга

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Медицинские эксперты из разных сфер в один голос подчеркивают, что именно продукты, которые мы едим, являются основой здоровья или же, напротив, главной причиной плохого самочувствия. То, что появляется в тарелках, во многом определяет, как долго человек будет жить. Так, некоторые продукты провоцируют ускоренный износ сосудов головного мозга.
На это обратили внимание западные ученые. В первую очередь, они указывают на колоссальный вред, который наносят жирные продукты. К ним относятся любимый многими фастфуд, а также жареное мясо, колбасы и полуфабрикаты. Регулярное употребление жирной пищи негативно сказывается на кровообращении головного мозга, что затем может привести к развитию деменции.
Как отметили эксперты, ожирение и отсутствие сбалансированного питания –одни из главных причин развития старческого слабоумия. Для того чтобы обезопасить себя от такого неприятного исхода, следует питаться полезными продуктами, снизить потребление жирного и уделять время физическим нагрузкам.
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