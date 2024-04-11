Диетолог Королева назвала квашеную капусту продуктом для укрепления иммунитета

Назван бюджетный продукт для укрепления иммунитета
Фото: www.unsplash.com
Полезное угощение любят многие

Весной многие люди испытывают проблемы со здоровьем. Жители России часто болеют из-за ослабленного иммунитета и переменчивой погоды. Для того чтобы оградить себя от болезней, нужно укреплять защитные системы организма.

Известный врач-диетолог Маргарита Королева поделилась с жителями нашей страны полезным советом. Эксперт рассказала о бюджетном и вкусном продукте, который помогает укрепить иммунитет и защищает организм от болезней. Речь идет о хорошо известной всем квашеной капусте.

Как подчеркнула медицинский эксперт, квашеные продукты в принципе очень полезны для здоровья человека. За счет ферментирования сохраняются полезные свойства минералов. Кроме того, квашеная капуста богата витамином C и другими полезными компонентами, которые крайне важны для укрепления здоровья человека.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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