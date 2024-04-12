Врач Утюмова назвала авокадо самым полезным фруктом

Продукт укрепляет организм

Правильное питание – залог здоровой и счастливой жизни. Медицинские специалисты призывают жителей нашей страны внимательно следить за тем, что попадает в их тарелки. При правильном подходе к организации питания можно укрепить все системы организма и обеспечить себе долголетие.



Известный российский врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова назвала самый полезный фрукт. По мнению медицинского эксперта, это авокадо. Питательные вещества и полезные свойства этого продукта самым благотворным образом влияют на работу организма.

В первую очередь, регулярное употребление авокадо помогает улучшить иммунный ответ организма на болезни, а также существенно понижает уровень холестерина и делает крепче сердечно-сосудистую систему. Кроме того, авокадо помогает продлить молодость и сохранить стройную фигуру.

Отличным вариантом будет употреблять авокадо в первый прием пищи. На завтрак можно сделать вкусный салат с этим фруктом или хрустящие, аппетитные тосты.