Врач Утюмова назвала авокадо самым полезным фруктом

Россиянам назвали самый полезный фрукт
Фото: www.unsplash.com
Продукт укрепляет организм

Правильное питание – залог здоровой и счастливой жизни. Медицинские специалисты призывают жителей нашей страны внимательно следить за тем, что попадает в их тарелки. При правильном подходе к организации питания можно укрепить все системы организма и обеспечить себе долголетие.

Известный российский врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова назвала самый полезный фрукт. По мнению медицинского эксперта, это авокадо. Питательные вещества и полезные свойства этого продукта самым благотворным образом влияют на работу организма.

В первую очередь, регулярное употребление авокадо помогает улучшить иммунный ответ организма на болезни, а также существенно понижает уровень холестерина и делает крепче сердечно-сосудистую систему. Кроме того, авокадо помогает продлить молодость и сохранить стройную фигуру.

Отличным вариантом будет употреблять авокадо в первый прием пищи. На завтрак можно сделать вкусный салат с этим фруктом или хрустящие, аппетитные тосты.

Источник: Газера.ру ✓ Надежный источник

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