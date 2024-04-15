Доктор Оганезова указала, какие калорийные продукты нужно есть даже худеющим

Какие калорийные продукты нужно есть даже худеющим
Фото: www.unsplash.com
От некоторых лакомств больше пользы, чем вреда

С наступлением теплого периода многие начинают еще более активно заботиться о внешнем виде, люди готовят тело к открытым нарядам и пляжному сезону. Однако при выборе диеты важно соблюдать баланс. Некоторые калорийные продукты нужно есть даже тем, кто худеет.

Известный врач-диетолог Евгения Оганезова напомнила, что продукты характеризуются не только количеством калорий, но и полезными микроэлементами, входящими в их состав. "Пустые" блюда не несут никакой пользы организму, даже если изготовитель обещает нулевое количество калорий.

Так, эксперт посоветовала обязательно включить в ежедневный рацион сливочное масло – разумеется, речь идет о небольшом кусочке. Также нельзя отказывать себе в подсолнечном масле, очень полезно иногда есть печень трески, а также употреблять арахисовое и кокосовое масло.

Полезные вещества в этих продуктах поддерживают здоровье организма. Они достаточно калорийные, так что есть такие продукты стоит в меру, однако отказываться от них нельзя.

Источник: Доктор Питер ✓ Надежный источник

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