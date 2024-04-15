Доктор Оганезова указала, какие калорийные продукты нужно есть даже худеющим

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
С наступлением теплого периода многие начинают еще более активно заботиться о внешнем виде, люди готовят тело к открытым нарядам и пляжному сезону. Однако при выборе диеты важно соблюдать баланс. Некоторые калорийные продукты нужно есть даже тем, кто худеет.
Известный врач-диетолог Евгения Оганезова напомнила, что продукты характеризуются не только количеством калорий, но и полезными микроэлементами, входящими в их состав. "Пустые" блюда не несут никакой пользы организму, даже если изготовитель обещает нулевое количество калорий.
Так, эксперт посоветовала обязательно включить в ежедневный рацион сливочное масло – разумеется, речь идет о небольшом кусочке. Также нельзя отказывать себе в подсолнечном масле, очень полезно иногда есть печень трески, а также употреблять арахисовое и кокосовое масло.
Полезные вещества в этих продуктах поддерживают здоровье организма. Они достаточно калорийные, так что есть такие продукты стоит в меру, однако отказываться от них нельзя.
Люди увидели, насколько блаженным выглядил артист
Больше со страной знаменитость ничего не связывает