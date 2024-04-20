Британские ученые рассказали, как как влюбленность влияет на здоровье

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Многие придерживаются устоявшегося мнения, что без настоящей искренней любви жизнь теряет свои краски. Оказалось, что это обосновывается и выводами ученых. Так, британские специалисты рассказали, каким образом на здоровье человека влияет захватившее сердце романтическое чувство.
На выводы британцев обратила внимание известные российский врач-эндокринолог Зухра Павлова. Выяснилось, что совместный сон с любимым человеком делает его более качественным, помогает организму отдохнуть и перезагрузиться. Сон с любимым человеком благотворно сказывается на мозговой деятельности и памяти.
Время, проведенное в компании любимого человека, способно заметно снизить уровень С-реактивного белка, ключевого индикатора хронического воспаления. За счет этого фактора резко уменьшается риск развития хронических заболеваний и других недугов. Кроме того, сам факт присутствия рядом любимого человека помогает снизить болевой синдром. Именно поэтому в тяжелый период любящие люди стараются быть как можно ближе друг к другу.
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