Британские ученые рассказали, как как влюбленность влияет на здоровье

Романтические чувства всегда прекрасны

Многие придерживаются устоявшегося мнения, что без настоящей искренней любви жизнь теряет свои краски. Оказалось, что это обосновывается и выводами ученых. Так, британские специалисты рассказали, каким образом на здоровье человека влияет захватившее сердце романтическое чувство.



На выводы британцев обратила внимание известные российский врач-эндокринолог Зухра Павлова. Выяснилось, что совместный сон с любимым человеком делает его более качественным, помогает организму отдохнуть и перезагрузиться. Сон с любимым человеком благотворно сказывается на мозговой деятельности и памяти.

Время, проведенное в компании любимого человека, способно заметно снизить уровень С-реактивного белка, ключевого индикатора хронического воспаления. За счет этого фактора резко уменьшается риск развития хронических заболеваний и других недугов. Кроме того, сам факт присутствия рядом любимого человека помогает снизить болевой синдром. Именно поэтому в тяжелый период любящие люди стараются быть как можно ближе друг к другу.