Минстрой Подмосковья: строительство Балашихинской областной больницы идет по графику

Больница предложит 26 медицинских направлений

Строительство многопрофильной клиники "Балашихинская областная больница" продолжается в соответствии с графиком. Работы ведутся по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом говорится в сообщении Минстроя Московской области.



По данным подмосковного ведомства, на строительной площадке задействованы 327 рабочих и 36 единиц техники. Общая площадь медицинского комплекса составит 163 тыс. кв. метров, а коечная мощность – 1123 места.

Сообщается, что клиника сможет принимать до 150 экстренных пациентов в сутки, 300 амбулаторных пациентов за смену и 60 плановых больных ежедневно.

Больница предложит 26 медицинских направлений, включая сердечно-сосудистую хирургию, кардиологию и неврологию. Завершение строительства клиники запланировано на четвёртый квартал 2027 года.

Клиника будет оснащена 21 операционной с цифровым оборудованием, что позволит выполнять самые сложные хирургические вмешательства.Медицинскую помощь высокого уровня смогут получать почти 1,3 млн жителей Подмосковья.