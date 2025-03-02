Врач назвала самые полезные продукты для зрения

Врач назвала самые полезные продукты для зрения
Фото: unsplash.com
Для поддержания глазного здоровья важно не допускать авитаминоза

Одним из самых важных микроэлементов для здоровья глаз является витамин A. Его высокое содержание в продуктах улучшает состояние сетчатки. Врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, как можно помочь сохранить хорошее зрение с помощью еды.

По словам специалиста, в двух яичных желтках содержится дневная норма бета-каротина, предшественника витамина A. Также его можно получить при употреблении моркови или батата. 

Для зрения нужно поддерживать необходимое количество витамина C в организме, поскольку он полезен для сетчатки. Источником его являются болгарский перец, шиповник, черника и цитрусовые.

С риском преждевременного старения тканей помогает бороться витамин E. Его можно получить из фундука или бразильского ореха – для восполнения нормы достаточно 50 граммов в сутки.

Лютеин помогает улучшать состояние стенок сосудов, что косвено сказывается на остроте зрения. Восполнить его нехватку можно с помощью шпината. А источником омега-3, необходимых для профилактики синдрома сухого глаза, будут морская рыба, лен и семечки. Последние можно употреблять три раза в неделю.

Источник: Москва 24

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