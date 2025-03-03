Врач назвала самые частые ошибки гипертоников

Четыре из них более распространены среди пациентов

Люди, страдающие от повышенного артериального давления, часто допускают одни и те же ошибки. Врач Юлия Маршинцева назвала самые частые из них.

Специалист отметила, что пациенты могут перестать принимать препараты от давления сразу же после его нормализации, но это неправильно. Особенность лечения гипертонии в том, что терапия назначается на всю жизнь, а не курсами. И когда человек самостоятельно отменять какие-то из них, у него опять происходят кризы.

Некоторые покупают лекарства по советам знакомых и друзей – так, по словам врача, делать тоже не стоит. Еще одной ошибкой гипертоников является слишком частое измерение давления, поскольку это провоцирует рост тревоги и, как следствие, показателей на тонометре.

Также пациентам с повышенным давлением не нужно отказываться от физической активности. Если ежедневно ходить около часа, то гипертония будет постепенно отступать.