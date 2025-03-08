Уролог рассказал о болезнях, передающихся даже с презервативом

Контрацептив не спасает от заражения на 100%

Презерватив не может гарантированно защитить ото всех инфекций, которые передаются половым путем, поскольку некоторые болезни могут переходить от человека к человеку и при контакте кожи и слизистых, рассказал врач-уролог Дэнис Альпин.

По его словам, это касается сифилиса, генитального герпеса, вируса папилломы человека, лобкового педикулеза и различных грибковых инфекций. Некоторые из них могут перейти на другого даже если нет каких-то видимых проявлений болезни.

"Сифилис может распространяться через кожные язвы (шанкры), которые могут находиться за пределами зоны, защищенной презервативом. А цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр могут передаваться при оральном сексе", – говорит медик.

Он напомнил, что презерватив защищает только один орган и не может предотвратить заражение, если поражен другой. Поэтому регулярное обследование на ИППП является важной составляющей здоровья, даже если секс происходит с использованием средств контрацепции.