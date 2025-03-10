Врачи назвали продукт, который защищает от нескольких видов рака

Один продукт может защитить сразу от нескольких видов рака
Фото: unsplash.com
Он является не только вкусным, но и полезным

Снизить риск развития рака печени, легких и груди можно с помощью регулярного употребления одного популярного продукта – кукурузы. Об этом рассказал врач-иммунолог Андрей Продеус в эфире передачи "Жить здорово!".

По его словам, основную роль в таких полезных свойствах продукта играет высокое содержание селена, который налаживает работу иммуной системы, что помогает лучше определять появление раковых клеток и вовремя их ликвидировать.

Помимо перечисленных видов онкологии, кукуруза является очень полезной для профилактики злокачественных опухолей в кишечнике и многих других типов рака.

В целом продукт оказывает благоприятное воздействие на организм, если употреблять его умеренно. Благодаря лютеину и зеаксантину он может предотвратить развитие катаракты, поддерживает здоровье ЖКТ из-за высокого содержания клетчатки.

Кукуруза также является источником феруловой кислоты, способной замедлять процессы старения организма. В ней много магния, что хорошо сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Источник: Жить здорово!

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