Диетолог развеяла главные мифы о пользе гречки

Диетолог развеяла главные мифы о пользе гречки
Фото: unsplash.com
Оказалось, что особой разницы между зеленым и коричневым сортом нет

Некоторые полезные свойства гречки сильно преувеличены. Она действительно является хорошей и питательной кашей, но не настолько, как об этом иногда говорят, указывает диетолог Елена Соломатина. Она развеяла самые популярные мифы о продукте и рассказала, какими на самом деле он обладает достоинствами.

Первый миф – о том, что гречка может заменить мясо, поскольку в ней содержится много белка. В действительности питательный элемент крупы усваивается лишь на 60% и по набору аминокислот заменить мясо не может.

Второй – гречка способствует похудению. Именно поэтому ее часто используют в монодиетах. Хотя, по словам специалиста, она не дает полноценного и сбалансированного питания.

"Длительное употребление только гречки, несмотря на ее пользу, негативно скажется на организме из-за нехватки необходимых веществ. Это не улучшит обмен веществ и может усугубить причины лишнего веса", – указала диетолог.

Также говорят, что гречка полезна при сахарном диабете и ее можно есть без ограничений. Как отмечает эксперт, это не так – умеренность тоже играет важную роль. И последнее – зеленая гречка не является более полезной в сравнении с обычной, вопреки распространенным мифам.

Источник: Life

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