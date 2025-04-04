Почему нельзя пропускать завтрак: названы веские причины

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Завтрак является одной из важнейших составляющих здорового рациона, однако некоторые люди предпочитают им пренебрегать. У кого-то нет на это времени, а кто-то признается, что попросту не испытывает по утрам аппетита. Тем не менее, многие специалисты указывают, что прием пищи после пробуждения – дело привычки, которая имеет большое влияние на организм.
Почему нельзя пропускать завтрак? Первая причина – это нормализует аппетит. Человеку меньше хочется перекусывать и употреблять вредные продукты.
Вторая – запуск работы мозга. Благодаря утреннему приему пищи начинают работать мыслительные процессы, появляются чистая голова и ясность мышления.
Третья – снижение уровня тревоги и стресса. Доказано, что при низком уровне сахара в крови уровень кортизола повышается. Гормон начинает экстренно доставать гликоген из печени и аминокислоты из мышц, но в то же время негативно сказывается на ментальном состоянии.
И четвертая причина – меньше хочется сладкого. Человек не хочет искать способы быстрее получить энергию, поэтому реже налегает на вредные продукты.
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