Почему нельзя пропускать завтрак: названы веские причины

Утренний прием пищи благоприятно сказывается на здоровье

Завтрак является одной из важнейших составляющих здорового рациона, однако некоторые люди предпочитают им пренебрегать. У кого-то нет на это времени, а кто-то признается, что попросту не испытывает по утрам аппетита. Тем не менее, многие специалисты указывают, что прием пищи после пробуждения – дело привычки, которая имеет большое влияние на организм.

Почему нельзя пропускать завтрак? Первая причина – это нормализует аппетит. Человеку меньше хочется перекусывать и употреблять вредные продукты.

Вторая – запуск работы мозга. Благодаря утреннему приему пищи начинают работать мыслительные процессы, появляются чистая голова и ясность мышления.

Третья – снижение уровня тревоги и стресса. Доказано, что при низком уровне сахара в крови уровень кортизола повышается. Гормон начинает экстренно доставать гликоген из печени и аминокислоты из мышц, но в то же время негативно сказывается на ментальном состоянии.

И четвертая причина – меньше хочется сладкого. Человек не хочет искать способы быстрее получить энергию, поэтому реже налегает на вредные продукты.