Врач рассказала о пользе одной чашки кофе по утрам

Напиток положительно влияет на мозг и мышцы

Ученые доказали, что регулярное употребление одной чашки кофе по утрам может отсрочить наступление старости. Гастроэнтеролог Екатерина Титова рассказала, как напиток влияет на организм.

По словам специалиста, при попадани внутрь кофе помогает образованию таких метаболитов, как хлорогеновая кислота и ее производных, а также витаминов B и PP. Они обладают противоспалительными свойствами и могут оберегать нейронную и мышечную системы от разрушения.

Образовавшиеся в процессе распада витамина PP вещества способствуют переносу водорода для осуществления процесса метаболизма.

"Они оказывают омолаживающий эффект, способствуют снижению массы тела, улучшают обмен липидов и снижают уровень холестерина", – пояснила врач.

Арабика обладает более высоким антивозрастным эффектом, чем робуста. Светлая и средняя обжарка сохраняют больше полезных кислот, в то время как темная обжарка их разрушает.

Однако у напитка есть и свои минусы – он может ухудшать усвоение кальцая. Поэтму к кофе лучше всего добавлять молоко или сливки.