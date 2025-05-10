Врач рассказал, какие специи запрещено сочетать с лекарствами

Некоторые могут усиливать эффект, что приводит к неконтролируемым последствиям

О благоприятном влиянии специй на здоровье человека известно давно. Столетия назад их использовали не только для того, чтобы разнообразить вкус пищи, но также делали из них целебные средства и экстракты. Тем не менее, с развитием медицины древнее лекарство неожиданно вступило в конфликт с современными. Кардиолог Аурелио Рохас рассказал, какие сочетания могут нести губительный эффект.

Например, метформин и инсулин, которые используют для лечения диабета, нельзя заедать куркумой. Специя способна усиливать эффект снижения уровня сахара в крови и приводить к гипогликемии.

Черный перец может усиливать действие антибиотиков, статинов, а также средств от гипертонии. В итоге это провоцирует рост или усиление побочных эффектов от препаратов.

Имбирь в сочетании с лекарствами для разжижения крови может провоцировать кровотечения. Поэтому, отметил врач, крайне важно изучать влияние того или иного средства на организм.