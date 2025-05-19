Врач объяснил, как отличить деменцию от забывчивости

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Любой человек, сталкивающийся с чрезмерной забывчивостью, как правило, начинает подозревать развитие признаков деменции – у себя или у близких. Однако далеко не всегда это говорит о наличии дегенеративных процессов в головном мозге. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, как отличить одно от другого.
Обычно проявления деменции начинаются в пожилом возрасте и плавно усугубляются. У человека начинают постепенно падать когнитивные способности, которые проявляются в рассеянности, невнимательности, выраженном ухудшении памяти. У пациента появляется путаница в различных бытовых вопросах.
Главное отличие деменции в таком случае заключается в постоянной прогрессии симптомов – с каждым разом они становятся все более выраженными и нарушающими привычный образ жизни человека.
"При таком заболевании всегда необходимо принимать лекарственные препараты, которые затормаживают процесс ухудшения когнитивных функций", – подчеркнул медик.
Забывчивость же, напротив, обычное явление, которое свойственно всем людям. На нее влияют перенапряжение и утомление. В таких случаях помогает продолжительный отдых.
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