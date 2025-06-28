Врач назвала неожиданную причину шелушения кожи на ладонях и пальцах

Врач назвала неожиданную причину шелушения кожи на ладонях и пальцах
Фото: unsplash.com
Состояние может оказаться симптомом неприятной болезни

Сухость и шелушение кожи на пальцах и ладонях – не всегда следствие банального обезвоживания или контакта с бытовой химией. Иногда за этим стоит хроническое кожное заболевание – эксфолиативный кератолиз, или, как его еще называют, рецидивирующая ладонная десквамация. Состояние нередко развивается у детей и подростков, реже – у взрослых, и чаще протекает в доброкачественной, но хронической форме. Об этом рассказала Смирнова Анна Евгеньевна, терапевт сети многопрофильных клиник "НЕБОЛИТ".

Первые симптомы недуга – это мелкие пузырьки с воздухом на коже ладоней, пальцев, иногда – подошв ног. Они безболезненны, не содержат жидкости и быстро лопаются, оставляя после себя шелушащиеся овальные или кружевные очаги. Часто пациенты даже не замечают пузырьков – болезнь сразу проявляется шелушением кожи, которое постепенно расширяется.

Что может спровоцировать заболевание?

Среди факторов:

  • Частый контакт с водой и моющими средствами

  • Жаркий климат и усиленное потоотделение

  • Сухой воздух

  • Стресс

  • Соляная вода

  • Механическое трение

  • Некоторые аллергены

Несмотря на внешнее сходство с витаминной недостаточностью, эксфолиативный кератолиз не связан с дефицитом витаминов. Хотя иногда отмечаются семейные случаи заболевания, генетическая предрасположенность пока не доказана.

Как облегчить состояние?

Терапия в первую очередь направлена на восстановление защитного барьера кожи и уменьшение факторов раздражения:

  • Используйте увлажняющие мази и кремы (например, Радевит, Липобейз, Бепантен, Сенсадерм) до 6 раз в день, особенно после контакта с водой.

  • Для заживления – метилурациловая мазь курсом 10 дней.

  • Можно добавить Аевит (1 капсула в день в течение 2 недель).

  • Минимизируйте контакт с водой: не используйте мочалки, насухо не вытирайте – промакивайте.

  • Обязательно носите перчатки на улице, особенно в холодное время года.

Если состояние кожи не улучшается или прогрессирует – обратитесь к дерматологу. Болезнь хорошо поддается лечению, если исключить провоцирующие факторы и соблюдать рекомендации по уходу. 

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