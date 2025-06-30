Перечислены главные признаки "нарциссического насилия"

Всего специалисты выделили 10 ключевых пунктов

Связь с человеком, страдающим от нарциссического расстройства, может оставить неприятный след на всей жизни. Последствия подобных отношений для психики могут быть губительными вне зависимости от того, кто именно страдал от отклонения: родители, родственники, друзья или возлюбленные. Эксперты выделили несколько ключевых признаков, указывающий на то, что личность подвергается "нарциссическому насилию".

1. Нарциссы строят из себя жертву, если считают, что смогут таким образом манипулировать и получить выгоду.

2. Таким людям всегда нужны похвала, комплименты, внимание и чрезмерное одобрение.

3. Нарциссы очень ревнивы, если человек может жить своей жизнью без их участия.

4. Они всегда сомневаются в близких, критикуют, заставляют чувствовать себя никчемными.

5. Успех близких причиняет им боль и расстраивает их.

6. Нарциссы считают, что все должно быть сделано по их правилам.

7. Подобные люди приходят в ярость, если их желаниям мешают.

8. В некоторых случаях нарциссы могут начать преследовать человека, если потеряют возможность вступать в регулярный контакт.

9. Нарциссы склонны к ярости или насилию, если люди не отвечают в один момент на их звонки.

10. Также нарциссы вербуют окружающих, чтобы настроить их против объекта своего внимания.