Перечислены главные признаки "нарциссического насилия"

Перечислены главные признаки "нарциссического насилия"
Фото: unsplash.com
Всего специалисты выделили 10 ключевых пунктов

Связь с человеком, страдающим от нарциссического расстройства, может оставить неприятный след на всей жизни. Последствия подобных отношений для психики могут быть губительными вне зависимости от того, кто именно страдал от отклонения: родители, родственники, друзья или возлюбленные. Эксперты выделили несколько ключевых признаков, указывающий на то, что личность подвергается "нарциссическому насилию".

1. Нарциссы строят из себя жертву, если считают, что смогут таким образом манипулировать и получить выгоду. 

2. Таким людям всегда нужны похвала, комплименты, внимание и чрезмерное одобрение.

3. Нарциссы очень ревнивы, если человек может жить своей жизнью без их участия.

4. Они всегда сомневаются в близких, критикуют, заставляют чувствовать себя никчемными.

5. Успех близких причиняет им боль и расстраивает их.

6. Нарциссы считают, что все должно быть сделано по их правилам.

7. Подобные люди приходят в ярость, если их желаниям мешают.

8. В некоторых случаях нарциссы могут начать преследовать человека, если потеряют возможность вступать в регулярный контакт.

9. Нарциссы склонны к ярости или насилию, если люди не отвечают в один момент на их звонки.

10. Также нарциссы вербуют окружающих, чтобы настроить их против объекта своего внимания.

Источник: Daily Mail

Украина выступила с угрозой в адрес России

В Киеве уже готовятся совершить массированную атаку

Мединский публично унизил генсека НАТО Рютте

Политик пошутил над историческими знаниями главы Североатлантического альянса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей