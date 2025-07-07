Врач рассказал, какие анализы могут "предсказать" инфаркт

Достаточно проверить три кровяных показателя

Благодаря развитию медицины любой человек может узнать, насколько у него высока вероятность инфаркта. Для этого достаточно сдать три основных анализа, по которым врач может вынести вердикт, рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

Первый – анализ на уровень холестерина. По нему можно сделать выводы о риске развития у человека атеросклероза. Второй – коагулограмма, которая оценивает работу системы свертывания крови и вероятность тромбоза. И последний – тропониновый тест, положительный результат которого говорит о том, что человек уже перенес инфаркт.

По словам врача, предотвратить инфаркт можно, но для этого нужно быть внимательными к своему состоянию здоровья и регулярно сдавать подобные анализы.

"Если мы контролируем состояние организма, мы предотвращаем риски тяжелых заболеваний и сохраняем свое здоровье", – пояснил терапевт.

Также он отметил, что важно правильно питаться, следить за весом и контролировать уровень сахара в крови.