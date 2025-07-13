Мифы о деменции, в которые пора перестать верить

Лишь около 15% людей могут унаследовать недуг

Количество людей, столкнувшихся с диагнозом "старческое слабоумие", постоянно растет. Согласно прогнозам, к 2050 году число достигнет отметки в 150 миллионов человек. Параллельно росту числа заболевших множатся и мифы о заболевании. Чему не стоит верить? Отвечает невролог сети пансионатов для пожилых "Теплые беседы" Андрей Черемухин.

Деменция – неизбежный спутник старости

Считается, что каждому в преклонном возрасте придется столкнуться со слабоумием. Однако ученые опровергают такое утверждение. Некоторые люди сохраняют остроту ума и высокий уровень когнитивной активности даже в глубокой старости.

Хотя деменция чаще всего развивается у пожилых людей, она не является нормальным процессом старения организма. Чаще всего заболевание связано с индивидуальными факторами риска, такими как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, нарушение кровотока, травмы головы, инфекции головного мозга или хронические воспаления.

Деменция передается по наследству

Генетика действительно влияет на вероятность заболевания, однако это далеко не единственный и даже не основной фактор риска. Лишь около 10–15% людей унаследуют мутации в лобно-височной доле головного мозга.

Люди с деменцией не понимают, что происходит

Люди с ранними стадиями деменции вполне способны воспринимать реальность вокруг себя, но при этом испытывают значительные трудности с памятью. Появляются сложности с запоминанием новых фактов, удерживанием внимания и воспроизведением недавно услышанного или увиденного. Речь тоже изменяется: возникают проблемы с подбором нужных слов, формулировкой мыслей, чтением и пониманием сложных предложений. Однако сознание сохраняется: остаются эмоции и переживания. Нередко люди испытывают тревожность, грусть, обиду, раздражение, может появиться чувство неполноценности. Очень важно в этом случае проявить заботу и поддержку, не акцентировать внимание на допущенных ошибках.

Существует стопроцентная профилактика деменции

Ученые подчеркивают важность здорового образа жизни, активного социального взаимодействия и поддержания интеллектуальных способностей. Однако наибольший эффект достигается лишь тогда, когда такие принципы соблюдаются систематически с раннего возраста, а не начинаются внезапно во второй половине жизни. Даже строгое следование рекомендациям, к сожалению, не дает стопроцентной гарантии защиты от деменции.

Проблемы с памятью в старости – всегда деменция

Многие пенсионеры регулярно беспокоятся по поводу собственной забывчивости, считая это признаками склероза или деменции. Однако забыть имя актера или где лежит пульт от телевизора вовсе не означает наличие серьезных патологий. Напротив, осознание собственных проблем с памятью скорее подтверждает способность здраво оценивать ситуацию. Настоящая деменция характеризуется потерей способности критического восприятия реальности, нарушениями ориентации в пространстве, развитием тревоги, депрессии и неспособности самостоятельно справляться с элементарными бытовыми вопросами: например, как пользоваться вилкой или завязать шнурки. Когда потеря памяти становится постоянной и мешает привычной жизни, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом и пройти диагностику.