Врачи обнаружили главные причины появления рака печени

И назвали главные методы предотвращения развития недуга

В ходе масштабного исследования специалистам удалось установить главные причины возникновения рака печи – одного из самых смертоносных видов онкологии. По их словам, болезнь может возникать из-за вирусных гепатитов, ожирения печени или злоупотребления алкоголем – если сократить воздействие этих факторов, то появления недуга вполне можно избежать.

Причем эксперты пришли к выводу, что MASLD, или жировая болезнь печени, становится самой распространенной причиной возникновения рака в Европе, США и Азии. Известно, что более 40% онкологий в Китае – рак печени, и если не предпринимать мер, то в ближайшие 25 лет число случаев недуга только удвоится.

В качестве методов борьбы с распространением онкологии врачи предлагают расширить вакцинацию от гепатита B, чаще проводить скрининги на гепатиты и поражения печени, ограничить рекламу алкоголя и проводить кампании по здоровому образу жизни. По их подсчетам, в перспективе это поможет снижать распространение заболевания ежегодно на 2-5%, что поможет спасти до 15 млн жизней.