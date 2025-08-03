Врачи обнаружили главные причины появления рака печени

Врачи обнаружили главные причины появления рака печени
Фото: unsplash.com
И назвали главные методы предотвращения развития недуга

В ходе масштабного исследования специалистам удалось установить главные причины возникновения рака печи – одного из самых смертоносных видов онкологии. По их словам, болезнь может возникать из-за вирусных гепатитов, ожирения печени или злоупотребления алкоголем – если сократить воздействие этих факторов, то появления недуга вполне можно избежать.

Причем эксперты пришли к выводу, что MASLD, или жировая болезнь печени, становится самой распространенной причиной возникновения рака в Европе, США и Азии. Известно, что более 40% онкологий в Китае – рак печени, и если не предпринимать мер, то в ближайшие 25 лет число случаев недуга только удвоится.

В качестве методов борьбы с распространением онкологии врачи предлагают расширить вакцинацию от гепатита B, чаще проводить скрининги на гепатиты и поражения печени, ограничить рекламу алкоголя и проводить кампании по здоровому образу жизни. По их подсчетам, в перспективе это поможет снижать распространение заболевания ежегодно на 2-5%, что поможет спасти до 15 млн жизней.

Источник: The Lancet

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