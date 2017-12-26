Положение Захаровой изменилось

Здоровье
- Опасность рака сильно преувеличили
- В оливье нашли самый опасный продукт
- Россиянам угрожают смертельные мутации
398 новости
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова получила повышение.
Согласно указу президента России Владимира Путина, ей присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Документ опубликован на сайте правовой информации.
Кроме нее повышение получили посол по особым поручениям МИД Владимир Барбин, посол в Иране Леван Джагарян, а также замминистра энергетики Юрий Сентюрин. Всего в указе 22 человека.
Мария Захарова стала главой департамента информации и печати МИД в августе 2015 года.
Эксперты проанализировали показатели страны и сделали прогноз
Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте