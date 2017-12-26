Президент рассказал о стоящих перед правительством задачах

Владимир Путин считает одной из главных нерешенных проблем страны большое число россиян, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Об этом президент заявил на совещании с членами правительства.

Путин напомнил, что в 2000 году доля таких людей была равна примерно трети населения страны. В настоящее время за чертой бедности живут 20 млн россиян, раньше их было меньше - 15 миллионов.

"Кризисные явления в экономике последних лет, снижение цен на нефть... внешние ограничения сделали свое черное дело, и количество людей, живущих за этой чертой, к сожалению, увеличилось", - приводит ТАСС слова Путина.

Необходимо не только выйти на лучшие показатели последних лет, но и таргетировать бедность, подчеркнул глава государства.



