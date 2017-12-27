Захарова поиздевалась над украинским "зверинцем"

Крах Незалежной достиг небывалых низов

Мария Захарова иронично ответила МИД Украины на заявление о приеме на работу кота, который поборется с русокрысами.

"Украинско-кошачьи интересы? Не знали, честно говоря, что такие есть. А украинско-собачьи или украинско-петушиные интересы, как я понимаю, уже кто-то успешно представляет", - написала она на своей странице в Facebook.

В сообщении Захарова подчеркнула, что Украина, видимо, "идет ко дну", раз нанимает кота для защиты своей экономики. По ее мнению, такие высказывания показывают, что в стране процветает национализм, причем "тупой и бессмысленный".

Ранее директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев сообщил на своей странице в Twitter о принятии на работу кота.

"Только назначили нового посла Украины и он уже на посту в МИД. Знакомьтесь - Амбассадор. Он будет представлять украинскокошачьи интересы на международной арене, защищать от русокрыс и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки. Без-воз-мез-дно!" - написал политик.

Щойно призначено нового Посла 🇺🇦 і він уже на посту в @MFA_Ukraine. Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO — Oleksii Makeiev 🇺🇦 (@Makeiev) 26 декабря 2017 г.

Кто-то из пользователей Сети даже уверен в том, что животное отлично заменит министра иностранных дел Климкина и успешно справится с поставленными задачами.