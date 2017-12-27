США умоляют Россию вернуть наблюдателей в Донбасс

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой вернуть российских представителей в Совместный центр контроля и координации в Донбассе для того, чтобы снизить уровень насилия в регионе.
Сообщение о телефонном разговоре глав двух ведомств размещено на сайте госдепа.
Россия в середине декабря прекратила работу в программе СЦКК, так как Центр постоянно испытывал большие трудности из-за позиции Киева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Россия готова будет вернуть своих наблюдателей в СЦКК в том случае, если украинские власти прекратят провокации против российских офицеров и создадут им условия для работы в Донбассе.
Лидеры входящих в "нормандскую четверку" Франции и ФРГ также выступили за то. чтобы представители России участвовали в работе СЦКК, напоминаетн
РИА "Новости".
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