Меркель и Макрон оказались в лузерах

Известные политики не пользуются популярностью у соотечественников

Больше половины жителей Германии отрицательно оценили деятельность канцлера Ангелы Меркель, что сделало ее третьим по непопулярности политиком в стране. Cогласно опросу, опубликованному в издании Berliner Morgenpost, 53% немцев не согласны с действиями Меркель на своем посту.

Настоящим аутсайдером рейтинга стал лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц - его не одобряют 67%, вторым по непопулярности политиком стал премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер, набравший 61% неодобрительных отзывов.

Наибольшей популярностью у жителей ФРГ пользуется президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер, его одобрили 65% опрошенных.

Соседи немцев, французы, также не в восторге от того, как работает глава их государства. В рейтинге 50 самых популярных французов, который ежегодно публикует газета Le Figaro, президент Эммануэль Макрон занял всего лишь 34-е место. Самыми популярными французами в 2017 г. стали певец и композитор Жан-Жак Гольдман, актер Омар Си и чемпион по дзюдо Тедди Ринер.