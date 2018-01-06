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США готовятся "улучшить" ядерную сделку с Ираном

Фото: Chris Kleponis/dpa/Global Look Press
Госдепартамент работает над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном

Американская администрация готовится в ближайшее время внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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"Президент сказал, что он собирается либо исправить его (соглашение), либо отменить. Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его", - сказал госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью агентству AP.

Сейчас администрация Трампа активно работает с членами Конгресса над внесением изменений в соглашение. Госдепартамент считает, что выходить из соглашения, о чем ранее говорил Трамп, США невыгодно, поэтому можно попытаться "исправить" его, задним числом прописав в американском законе дополнительные условия для Ирана. В Тегеране заявляют, что подобный закон был бы нарушением соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан в середине 2015 года. Кроме Ирана и США, его участниками являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. План предусматривает отказ иранских властей от производства оружейного плутония и снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

После того как Тегеран выполнил свою часть соглашения и это подтвердили инспекторы МАГАТЭ, предыдущий президент США Барак Обама в январе 2016 года снял с Ирана часть санкций.

Однако действующий президент США Дональд Трамп 13 октября 2017 года отказался подтвердить выполнение Ираном СВПД. Теперь американские законодатели должны сделать ответный шаг и изложить свою позицию по ядерной сделке, отмечает ТАСС.

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