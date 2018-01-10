Москва остудила "горячие головы" в Вашингтоне

Российская дипмиссия резко ответила на обвинения американской стороны

На официальной странице посольства России в США появилось заявление о недопустимости попыток повлиять на ход российских президентских выборов.

В документе подчеркивается, что документы в ЦИК РФ подали 15 кандидатов-самовыдвиженцев. При этом из-за разного рода несоответствий было отказано в регистрации 7 группам избирателей, поддерживавших таких кандидатов.

Обвинения официального Вашингтона в политической подоплеке отказов в регистрации необоснованны и политизированы, сказано в заявлении. Несостоятельными являются и сомнения в демократическом характере предстоящих выборов в целом.

"В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", - говорится в заявлении.

Представители внешнеполитического ведомства РФ выразили надежду, что власти США не будут чинить препятствий россиянам, живущим в Соединенных Штатах, в реализации их избирательного права.

Госдепартамент США ранее заявил, что отказ ЦИК зарегистрировать в качестве кандидата в президенты блогера Алексея Навального является нарушением прав и свобод человека. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это утверждение прямым вмешательством во внутренние дела другой страны.