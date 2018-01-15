Понтифик сделал неожиданное признание

Глава католической церкви Франциск I считает, что угроза ядерной войны на Земле вполне реальна.

"Да, я действительно боюсь. Мы находимся на грани. Достаточно инцидента, чтобы вызвать войну", - приводит РИА "Новости" слова папы.

По мнению Франциска, нужно уничтожить атомное оружие на планете, приложить все усилия для разоружения ядерных держав.

Во время перелета из Рима в Сантьяго папа показал сопровождавшим журналистам фото японского города Нагасаки, сделанное после того, как ВВС США сбросили на город атомную бомбу. СМИ сообщили, что снимок был подписан "Плод войны".

Франциск не впервые высказывается о запрете ядерного вооружения. Так, в декабре прошлого года он заявил, что само обладание атомным оружием является "иррациональным".

Понтифик с 15 января по 22 января будет находиться в Чили и Перу, где встретится со своей южноамериканской паствой.