"Единая Россия" обсудит резонансные законопроекты

Дума и Совфед будут вместе рассматривать проекты на площадке партии

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подвел итоги прошедшего 16 января заседания согласительной комиссии по закону о запрете контактной притравки животных.

Исаев рассказал, что были намечены пути дальнейшей работы над вызвавшим много споров законопроектом, чтобы выработать решение в интересах общества, защиты людей и обеспечения гуманного отношения к животным. "Мы договорились о том, что такие сложные законопроекты, которые вызывают неоднозначную реакцию в обществе, в обязательном порядке теперь будут обсуждаться на партийной площадке", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что Государственная дума и Совет Федерации приняли решение совместно обсуждать подобные законодательные инициативы, и что сам он будет курировать эту работу со стороны Госдумы. В Совете Федерации за эту работу будет отвечать председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Дополнительная координация членов ЕР при обсуждении резонансных законов поможет эффективнее организовать диалог между депутатами Госдумы, сенаторами и региональными парламентариями, считает Рязанский. "Главное, чтобы это проходило в условиях открытости, дискуссионности и уважения к мнению оппонентов", - добавил сенатор.

С этим мнением согласен председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. "Такой диалог на площадке партии...позволяет услышать аргументы коллег...,и мы будем работать с этими аргументами в рамках внутрипарламентской согласительной комиссии Совета Федерации и Государственной Думы", - добавил он.

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев отметил, что необходимо выработать согласованный текст документа, который устроил бы все участвовавшие в дискуссии стороны. Касаясь обсуждавшегося законопроекта о запрете контактной притравки, он сказал: "Это очень важный закон, который обсуждается в обществе, и его принятия ожидают и зоозащитники, и охотники, и собаководы".

"Государственная Дума, и Совет Федерации выступает за прекращение жестокого обращения с животными... Но мы должны говорить и о сохранении традиции и развитии российской охоты", - подчеркнул депутат. По мнению Николаева, по итогам заседания стороны сделали конструктивный шаг навстречу друг другу. "Как показало совещание, у нас не так уж много противоречий, как казалось сначала, - подытожил Николаев.