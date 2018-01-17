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Парламентарий рассказал о программе благоустройства городов

Фото: vk.com/gorsredaer
Граждане активно участвуют в обустройстве городской среды

Заместитель председателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев рассказал о государственной программе развития городских территорий. По словам депутата, проект нацелен на обеспечение равных возможностей для всех граждан России.

Качкаев подчеркнул, что в 2017 г. в развитии городских территорий приняли участие 6,5 миллионов человек, до 2020 г. из федерального бюджета на эти цели будет выделено 25 млрд рублей.

Также парламентарий подчеркнул, что при принятии решения о распределении средств власти учитывают численность населения, бюджетную обеспеченность и количество многоквартирных домов в населенном пункте.

"С учетом закона о новых правилах благоустройства, подписанного президентом в декабре 2017 года, мы сумеем сохранить те элементы благоустройства, которые, в том числе, и были сделаны на средства граждан", - добавил Качкаев.

В среду, 17 января, на встрече с участниками Форума малых городов и исторических поселений президент Владимир Путин указал на то, что власти должны создавать комфортную среду для жизни граждан.

Валентина МАЙОРОВА
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