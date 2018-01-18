Контроль над поставщиками питания хотят ужесточить

Подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова предлагает изменить принцип выбора операторов социального питания

На прошедшем 17 января круглом столе "Вопросы обеспечения качества питания в образовательных организациях субъектов РФ" уполномоченный по правам ребенка в МО Ксения Мишонова заявила, что лучшего контроля над питанием в социальных учреждениях можно добиться, изменив процедуру закупки услуг поставщиков. На данный момент компании для обслуживания столовых в учебных заведениях отбираются в ходе аукционов. Согласно Закону о контрактной системе (44-ФЗ), победителем аукциона считается поставщик, предложивший наиболее низкую цену на услугу. Омбудсмен предложила заменить существующую схему конкурсом с ограниченным участием. Такой вид конкурса предполагает предквалификационный отбор участников в соответствии с требованиями заказчика и использует положения другого закона о закупках - ФЗ-223.

Некоторые специалисты сомневаются в целесообразности такого изменения, так как на фоне закона 44-ФЗ закон 223-ФЗ, по сути, является рамочным и устанавливает только общие принципы закупок. Главная опасность использования положений этого закона в том, что заявки на конкурс могут подавать компании-однодневки, фактически не располагающие ресурсами для полноценного и качественного обеспечения услуг по питанию. Спасет ли такая инициатива сектор общественного питания от нарушений или приведет к еще большим проблемам, неизвестно.

В этом свете гораздо продуктивнее звучит предложение, высказанное Мишоновой в отношении контроля над поставщиками в целом: "Также нужно ужесточить требования к поставщикам. Это наличие финансовых ресурсов, в первую очередь, наличие опыта работы, связанного с предметом контракта и деловой репутации. Это отсутствие отрицательных отзывов от родителей и детей и наличие необходимого количества специалистов и работников. В администрации любого муниципалитета должен сидеть человек, который отвечает за эти контракты, должен отвечать за проверку этой компании и, если что-то случается, нести персональную ответственность за подпись на контракте", - заявляет омбудсмен.

Искать пути совершенствования системы питания в школах и детсадах чиновников побудил нашумевший случай с массовым отравлением учащихся кадетской школы в Люберцах. Напомним, что на прошлой неделе в районные учреждения здравоохранения обратилось около 60 человек (в том числе 47 детей), заразившихся сальмонеллезом во время обеда в школьной столовой. Как выяснило следствие, кормившая школьников фирма не участвовала в процедуре закупок, а оказывала услуги на условиях соисполнителя, не имея при этом даже собственного оборудования и транспорта. Против виновных в отравлении детей заведено уголовное дело, однако вряд ли это даст гарантию, что случай не повторится. Именно поэтому, считает Ксения Мишонова, необходимо на законодательном уровне исключить из системы организации соцпитания субподрядчиков, а также ввести персональную ответственность чиновников, допускающих в школьные столовые подобные фирмы.

Как показывает практика, добросовестность тех, кто отвечает за сферу питания в социальных учреждениях, действительно оказывает большое влияние на результат. В столице контракты на организацию питания получают крупные производства, способные за установленную стоимость обеспечить услуги надлежащего качества. При этом часть затрат на себя берет муниципалитет: в Москве дошкольники получают пятиразовое питание за счет бюджета. Многоступенчатый контроль качества продуктов для питания и готовых блюд позволяет максимально снизить риск для детей. В то же время халатное отношение к столь щепетильному вопросу, как организация социального питания, приводит к ситуациям, аналогичным случаю в Люберцах.

На данный момент во всех образовательных учреждениях Московской области ведется масштабная проверка организации питания. Как сообщил заместитель председателя регионального парламента по вопросам госвласти и региональной безопасности Николай Черкасов, Московская областная дума уже разрабатывает поправки к законодательству, ужесточающие контроль над поставщиками соцпитания.