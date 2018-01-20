Правительство США прекращает работу

Демократы и республиканцы переругались из-за иммигрантов и не смогли принять временный бюджет

Работа федеральных ведомств США прекратилась в полночь (08:00 мск) из-за отсутствия финансирования. Демократы в Сенате торпедировали принятие соответствующего законопроекта. Они настаивают на включении во временный бюджет мер по иммиграции, против которых выступают республиканцы.

В Белом доме демократов назвали "обструкционистскими лузерами" и обвинили в несоблюдении интересов национальной безопасности.

"Мы не будем обсуждать статус нелегальных мигрантов, пока демократы держат наших граждан заложниками своих безрассудных требований", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

Администрация Трампа обещает возобновить переговоры по миграционной реформе после того, как "демократы начнут платить нашим вооруженным силам и службам безопасности".

Ранее нижняя палата Конгресса США приняла временный бюджет сроком действия до 18 февраля. Однако в Сенате его принятие блокируют демократы, требующие включить в документ меры по иммиграции.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл возложил вину за закрытие федеральных ведомств на демократов, которые, по его словам, "цинично решили забыть о миллионах американцев" ради собственных политических выгод.

В свою очередь лидер демократов Чак Шумер заявил, что вина за случившееся лежит исключительно на президенте Трампе.