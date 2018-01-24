Американцы попрятались от россиян в Давосе
Несмотря на то, что Давос не очень большая деревня, представители американской стороны ловко уходят от дискуссии с российскими партнерами. На это посетовал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который возглавил делегацию.
Во время своего выступления Дворкович прокомментировал слова главы Минфина США об эффективности санкций в отношении КНДР и Ирана, назвав саму тему санкций "ничтожным вопросом", на обсуждение которого уходит неоправданно много времени. Вместо это нужно просто "более эффективно и лучше работать", подчеркнул российский вице-премьер. При этом он отметил, что Россия не прячется от этого непростого диалога, чего не скажешь о других.
"Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе, это маленькая деревня, но они не хотят говорить. Они прячутся от реальных обсуждений", - цитирует Дворковича РИА "Новости".
В ходе сессии у Дворковича поинтересовались, обращался ли он с просьбой о встрече с президентом США Дональдом Трампом. В ответ тот напомнил о том, что они с Трампом находятся в разных статусах, и он не в праве просить встретиться с главой зарубежной страны, это прерогатива президента.
Всемирный экономический форум в Давосе стартовал накануне и завершится 26 января. В мероприятии участвуют представители бизнеса, политики и экономисты.
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