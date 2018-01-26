Политик не сдержал своих эмоций, за что и поплатился

Президента США Дональда Трампа освистали на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Лидер страны нелицеприятно отозвался в адрес прессы.

"До того как я стал политиком, я не понимал, какой противной, порочной и поддельной пресса может быть", - подчеркнул он.

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После сказанного президент выдержал небольшую паузу и добавил, что такое происходит только тогда, когда камеры находятся в фоновом режиме.

Это высказывание, конечно же, больно ударило по самооценке и самомнению журналистов. Они мгновенно освистали Трампа. Некоторые СМИ сообщили, что режиссеры официальной трансляции вырезали слова американского президент и реакцию зала из эфира.

Политик не удостоился и оваций во время своей речи. Некоторые похлопали только, когда он поднимался на сцену. Люди и журналисты с замиранием ждали слов от Трампа, в зале стояла гробовая тишина, но глава Белого дома ничем особым не удивил, рассказав лишь в общих чертах о внешней политике и энергетической безопасности.