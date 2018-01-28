Навального задержали на Тверской и доставили в отделение
Поводом для проведения несогласованной акции сторонников Навального стал недопуск оппозиционера до президентских выборов.
Сам Навальный прибыл на Тверскую около половины третьего, и практически сразу его как одного из организаторов акции задержали полицейские.
"В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ 'Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования'", - сообщили ТАСС в столичном управлении МВД.
Прокуратура Москвы заранее предупредила организаторов несанкционированного мероприятия об ответственности за нарушение закона, а полиция и Росгвардия обещали жестко пресекать нарушения общественного порядка.
В акции, по предварительным оценкам, принимают участие около 1000 человек. Полицейские призывают собравшихся разойтись.
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