Навального задержали на Тверской и доставили в отделение

Оппозиционер был задержан вскоре после своего появления на несогласованной акции в центре Москвы

Поводом для проведения несогласованной акции сторонников Навального стал недопуск оппозиционера до президентских выборов.

Сам Навальный прибыл на Тверскую около половины третьего, и практически сразу его как одного из организаторов акции задержали полицейские.

"В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ 'Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования'", - сообщили ТАСС в столичном управлении МВД.

Прокуратура Москвы заранее предупредила организаторов несанкционированного мероприятия об ответственности за нарушение закона, а полиция и Росгвардия обещали жестко пресекать нарушения общественного порядка.

В акции, по предварительным оценкам, принимают участие около 1000 человек. Полицейские призывают собравшихся разойтись.