"Единая Россия" займется развитием культуры в стране
Координатор партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины", депутат Государственной думы Ольга Казакова рассказала, что в реализации поручения президента Владимира Путина по созданию сети культурных центров в России будут задействованы все ресурсы партии.
"Сегодня мы видим возрастающий интерес жителей небольших городов и сел к культурной жизни в различных ее проявлениях. При этом вопрос строительства таких центров в том или ином населенном пункте должен обязаться решаться с учетом мнения местных жителей", - считает Казакова.
Она подчеркнула, что партпроект ЕР "Культура малой Родины" готов начать дискуссию в регионах, ведь у партии уже есть опыт реализации трех проектов: "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Театры - детям".
Казакова отметила, что благодаря активному вовлечению граждан в регионах удалось достичь серьезных результатов. "По итогам 2017 года посещаемость театров малых городов за год выросла на 15%, а детские и молодежные театры привлекли более 8 млн зрителей. Нам удалось обновить оборудование в более чем тысячи местных домах культуры". - подчеркнула она.
Президент Путин на встрече с доверенными лицами 30 января заявил о необходимости создать в регионах страны сеть культурных центров для развития искусства, обучения и проведения мероприятий.
Задачи партийного проекта ЕР "Культура малой родины" состоит в поддержке сельских клубов и Домов культуры в городах с населением меньше 50 тысяч человек. К участию в проекте активно привлекаются местные жители. Особое внимание уделяется театрам малых городов, для чего из федерального бюджета в 2017 г. выделено 670 млн рублей.
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