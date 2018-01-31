Провальные митинги поставили точку в политических амбициях Навального

Штабы скандального блогера закрываются один за другим

Провальные митинги блогера Алексея Навального 28 января заставили многих его соратников, вплоть до руководителей штабов, пересмотреть свои взгляды на их лидера. Штабы Алексея Навального закрываются один за другим. Руководитель штаба в городе Тосно в Ленобласти Андрей Ермилов не намерен более помогать Навальному, потому что после провальной акции в минувшее воскресенье он получил лишь упреки от головного штаба, мол, плохо, что никого из его штаба не задержали. Юноша заметил, что не станет следовать за человеком, который намерен "пустить людей под полицейские дубинки".

Уже прекратил работу штаб в Горячем Ключе Краснодарского края. Координатор штаба Карина Усманова возмущена тем, что 28 января на митингах даже не было адекватных ораторов. Для сторонников Навального из числа молодежи протест давно перерос в игру, заметила Усманова.

На акции видеоблогера Навального в российских городах пришло откровенно мало народу, максимум по несколько сотен человек, включая детей, подростков и подозрительных маргиналов. Известный британский журналист Грэм Филлипс опубликовал фото одного такого вот сторонника Навального, который разбил ему камеру за 27 тыс. рублей. Репортер уже обратился в полицию с требованием возместить ему материальный ущерб.

Эксперты считают, что в политических амбициях Навального поставлена точка, но есть еще и финансовая сторона: Навальному неудобно признаться спонсорам, что он просто "слил" их деньги. Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков заметил: Навальный чувствует, что его ресурсы на исходе и нет смысла тратить деньги на содержание штабов. Эксперт добавил, что никакой реальный протест в рамках идеологии блогера Навального невозможен, люди за ним не идут, даже западные СМИ перестали уделять ему внимание. Специалист добавил, что на акциях Навального собираются максимум по паре сотен человек, среди которых - сотня полицейских, обеспечивающих правопорядок, а также примерно по 50 журналистов.

Впрочем, некоторые сторонники у Навального остались, пусть и сотрудничающие с ним не бескорыстно. Так, в центре Петербурга полицейские задержали бородача бомжеватого вида, который наносил на стену дома агитационную надпись, призывающую прийти на митинг 28 января. Нарушитель общественного порядка сообщил полиции, что нанести надписи его "попросили какие-то ребята", которые дали ему стакан, а ему как раз было "выпить охота".