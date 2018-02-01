"Единая Россия" поддержала права россиян при переезде в другой регион

Партия предложила доработать Таможенный кодекс ЕАЭС

Партия "Единая Россия" предложила Минфину РФ и Федеральной таможенной службе России урегулировать вопрос таможенной пошлины для россиян при переезде в другой регион

Депутат Государственной думы от ЕР Евгений Федоров заявил, что направил обращения на имя министра финансов Антона Силуанова и руководителя ФТС РФ Владимира Булавинова с предложением устранить несоответствия в положениях действующих нормативно-правовых актов законодательства РФ, регламентирующих взимание пошлины с граждан России при переезде с одной территории РФ на другую.

Как пояснил Федоров, жители Калининграда жалуются ему на то, что их заставляют платить таможенную пошлину за переезд в "большую" Россию. В связи с этим депутат попросил разъяснить обоснованность и законность данных действий, а также принять меры по устранению имеющихся в законодательстве несоответствий.

Чтобы отправить свои вещи за пределы Калининградской области, люди должны заплатить таможенную пошлину по €4 за килограмм, а беспошлинно они могут перевезти только по 50 килограммов. "Чтобы избежать уплаты пошлины, надо предоставить на таможню ряд подтверждающих документов. Между тем представители таможни не предоставляют информацию, какой документ подтверждает статус переселенца. Закон этот есть, а разъяснений к нему нет", - подчеркнул Федоров.

В январе этого года вступил в действие новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планировалось, что вместе с ним заработает и новый закон о таможенном регулировании, однако он пока не принят. СМИ уже поднимали вопрос об уплате пошлины за перемещение грузов частными лицами - жителями России при переселении с территории Калининградской области в другой субъект Федерации.