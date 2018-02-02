Власти спасут стариков от одиночества

В Совете Федерации предложили создать специальное ведомство

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко предложила создать в России Министерство одиночества.

"Это очень важная тема - одиночество пожилых людей. Пожилые люди требуют повседневного внимания. Даже не столько деньги нужны, сколько внимание", - приводит РИА "Новости" слова Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что опыт создания подобного министерства есть в Великобритании. Она также напомнила, что в свое время предлагала создать Министерство счастья, но идея не нашла понимания в правительстве.

Экзотическое Министерство счастья существует в Объединенных Арабских Эмиратах. Матвиенко во время своего визита в Абу-Даби положительно оценила его.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ввела в кабмин министра по одиночеству. Цель министерства - помощь одиноким пожилым людям, тем, кто потерял близких.