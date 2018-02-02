"Единая Россия" выйдет на патриотические митинги по всей стране

Представители партии примут участие во всероссийской акции "Россия в моем сердце!"

Представители "Единой России" 3 февраля по всей стране примут участие в патриотических акциях, митингах и концертах. В Москве партийцы будут участвовать в митинге-концерте "Россия в моем сердце!" на Васильевском спуске, в Санкт-Петербурге – у Большого концертного зала "Октябрьский".

"Лично для меня важно принять участие в митинге "Россия в моем сердце!", потому что это одно из тех мероприятий, которое объединяет не только людей с разными судьбами, но и разные поколения. Собравшись вместе, вне зависимости от взглядов и убеждений, мы должны показать, что не забываем о подвигах наших отцов и дедов, которые ценою собственной жизни спасли страну и все человечество. Сегодня наша страна отмечает 75-летие победы в Сталинградской битве. Мы все хотим мира, а мир может строиться только на единстве", – заявил заместитель секретаря Генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко.

Также Ревенко добавил, что в сложное время, когда против нас вводят новые санкции, когда наших олимпийцев не допускают до самого важного мероприятия в их жизни, нужно показать всем, что мы едины. "Нас не сломить выдуманными и агрессивными полумерами, которые наши мировые "партнеры" пытаются против нас применять", – отметил он.

Ревенко особо подчеркнул, что участие в митинге – это личное желание каждого. "Никаких задач партийцам по явке мы не ставим", – сказал он.

В регионах к митингам присоединятся не только члены "Единой России" и депутаты от Партии, но и представители "Молодой Гвардии Единой России".

Как раннее рассказали в Общественной палате РФ, всероссийская акция "Россия в моем сердце!" призвана продемонстрировать единство народа и поддержать память о героях, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.