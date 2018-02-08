Госдума сэкономила свыше 6 миллионов рублей

Депутаты отчитались о финансовых успехах нижней палаты парламента

Госдума сэкономила в январе 2018 г. только по заработной плате депутатов, которые брали отпуск за свой счет, более 6 млн рублей. Об этом сообщила глава комитета палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

По словам парламентария, обычно на заседаниях Госдумы отсутствует от 15 до 35 человек. По итогам января экономия средств по заработной плате тех, кто брал отпуск за свой счет, составила 6,2 млн рублей.

"В регламенте есть закрытый перечень причин, по которым депутаты могут отсутствовать на заседании. Это отпуск, болезнь и командировка", – пояснила Савастьянова. Она объяснила, почему некоторые народные избранники берут отпуска за свой счет.

"В регионах проходят мероприятия и встречи, на которых депутаты должны обязательно присутствовать. Такой причины в регламенте нет среди статей, которые позволяют отсутствовать на заседании. Поэтому депутаты, выезжая в регионы, оформляют неоплачиваемый отпуск", – рассказала парламентарий.

Напомним, что в 2017 г. Госдума сэкономила 706 млн 320 тыс. руб., в том числе за счет командировок депутатов и повышения контроля над закупками. По словам спикера Вячеслава Володина, сэкономленные деньги вернутся в федеральный бюджет.

Значительная часть этой суммы – экономия за счет отгулов парламентариев. Более чем на 200 млн руб. снизились затраты на транспорт за счет того, что был введен лимит в 800 тыс. рублей. При этом увеличилось число поездок депутатов в регионы, и по этой статье понадобилось дополнительно 58 млн рублей.