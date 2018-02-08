США выманивают россиян за границу

Белый дом использует эксцентричные методы, чтобы насолить русским

Вашингтон придумывает все новые способы давления на Москву. Об этом рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в 2017 г. американцы арестовали 11 россиян. Это происходит с помощью других стран, на которые США имеет большое влияние.

Захарова потребовала немедленно прекратить похищать людей, но отметила, что администрация Трампа, конечно же, не сделает этого.

"Также мы безусловно требуем от США прекратить неприемлемую практику охоты на российских граждан по всему миру, хотя, к сожалению, готовности США не проявляют", – цитирует ее РИА "Новости".

Дипломат предупредила, что опасность реальная и тех, кто уже на карандаше у американских спецслужб, специально заманивают за границу, чтобы после шантажировать Кремль.

"Зачастую специально выманивают за границу под различными предлогами, потом арестовывают и вывозят в США", – добавила Захарова.

Еще один способ давления – блокировка международных банковских переводов. Министерство финансов Соединенных Штатов задержало $20 тысяч, которые были отправлены из России в Ассоциацию океанического рыболовства Китая.

"Знаете, такое впечатление, что уже боятся, что и рыбы будут вмешиваться во внутренние дела США", – отметила Захарова.

Она пояснила, что такая ситуация уже не первая, однако все действия американцев показывают, что они не намерены возобновлять диалог и налаживать отношения.