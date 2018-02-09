"Единая Россия" упростит семьям доступ к господдержке
В организации предложили министерству улучшить систему информирования граждан о положенной им помощи, поскольку действующая имеет недочеты. Об инициативе "Крепкой семьи" рассказала депутат Госдумы, координатор проекта Ольга Окунева.
Депутат отметила, что основная проблема в системе оповещения семей заключается в отсутствии единого реестра адресатов, которым полагается помощь как от федеральных, так и от региональных властей. Особенно остро эта проблема встает при смене места жительства или же при переходе семьи из одной категории в другую. Создание общенационального реестра позволит устранить эти недостатки.
"Чтобы органам власти заранее планировать необходимый объем финансовых средств на меры поддержки каждой такой семьи", – цитирует Окуневу пресс-служба "Единой России".
Парламентарий также считает необходимым разработать единый онлайн-ресурс для семей, который объединил бы все меры господдержки на всех уровнях. На будущем портале планируется разместить пошаговый порядок действий членов семьи для получения поддержки.
Окунева добавила, что на создание и запуск сайта понадобится время, и пока он будет находиться в разработке, можно использовать временную альтернативу – информационные буклеты о существующих мерах государственной поддержки.
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