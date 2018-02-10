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Ким Чен Ын пригласил в гости президента Южной Кореи

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын. Фото: &amp;#34;Утро&amp;#34;
Лидер КНДР передал приглашение через свою сестру

В послании Ким Чен Ына содержится пожелание встретиться с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином "как можно скорее" и провести в Пхеньяне двусторонний саммит. Оно было передано родной сестрой северокорейского правителя Ким Ё Чжон", которая входит в состав прибывшей в Сеул высокопоставленной делегации КНДР.

Мун Чжэ Ин отреагировал на приглашение, пообещав посетить Пхеньян, "когда будут созданы необходимые условия".

Высокопоставленная делегация КНДР в составе 22 человек прибыла в Южную Корею 9 февраля. В нее входят председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ён Нам и родная сестра Ким Чен Ына – Ким Ё Чжон. Их встреча с южнокорейским президентом длилась почти три часа, передает ТАСС.
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