Лидер КНДР передал приглашение через свою сестру

В послании Ким Чен Ына содержится пожелание встретиться с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином "как можно скорее" и провести в Пхеньяне двусторонний саммит. Оно было передано родной сестрой северокорейского правителя Ким Ё Чжон", которая входит в состав прибывшей в Сеул высокопоставленной делегации КНДР.

Мун Чжэ Ин отреагировал на приглашение, пообещав посетить Пхеньян, "когда будут созданы необходимые условия".