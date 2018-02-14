Россия и Армения открыли новую главу отношений
Главным местом встречи парламентариев стала Госдума, где прошли ряд переговоров и посещение выставки под говорящим названием "Вместе", приуроченной к 25-летию дипломатических связей между Москвой и Ереваном.
На церемонии открытия экспозиции выступил депутат Госдумы Артур Чилингаров. Мероприятие также посетили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и его коллега Ара Баблоян. Как отметил Чилингаров, в двустороннем диалоге обе страны движутся в верном направлении,
"Мы будем делать все, чтобы братские отношения между нашими странами развивались", – цитирует Чилингарова издание "Дни.ру".
В свою очередь, Володин и Баблоян сошлись во мнении, что Россия и Армения исторически близки по духу. Поэтому длительный союз государств имеет стратегическую важность. Кроме того, в истории отношений между двумя народами началась новая глава, уверены они.
"Традиционно партнерские отношения, складывавшиеся в течение веков между нашими народами, – прочная основа дальнейшего российско-армянского сотрудничества", – подчеркнул Володин, его цитирует ТАСС.
По его словам, открывшаяся на Охотном ряду выставка послужила отличным поводом для начала нового этапа союзничества России и Армении. Обе стороны продолжают поддерживать конструктивный диалог на самом высоком уровне, в том числе за счет расширения культурно-образовательных границ.
Баблоян поддержал своего коллегу, добавив, что Россия и Армения продолжат координировать свои позиции на межпарламентских площадках.
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